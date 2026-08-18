Rückkehr-Aktion für Syrer – Karner „zufrieden“

Karner: Höhe der Prämie „angemessen“

Die Syrerinnen und Syrer kehren laut Innenministerium in unterschiedliche Regionen des Landes zurück. Dass sie nicht immer wüssten, was sie erwartet, sorge auch für Unsicherheiten, berichtete Wenger-Donig. In Rückkehrberatungen würde es dazu Aufklärung geben, hob sie hervor. Die Höhe der Prämie bezeichnete Karner als „vernünftigen Wert“. Er verwies darauf, dass etwa Dänemark hier rund 20.000 Euro in die Hand nehme. „Das wäre mir zu viel“, versicherte der Innenminister.