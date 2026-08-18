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Wilder Streit im Hotel

Seine Ehefrauen prügeln sich: WM-Trainer im Spital

Fußball International
18.08.2026 12:37
Hossam Hassan (2. von li.)
Hossam Hassan (2. von li.)(Bild: AP/Erik S. Lesser)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rund einem Monat nach der Weltmeisterschaft steht Hossam Hassan im Fokus: Ägyptens Nationaltrainer brach zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor waren seine mutmaßlichen Ehefrauen heftig aneinandergeraten.

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Wie ein Video in den sozialen Medien zeigt, lieferten sich zwei Frauen in einem Hotel einen wilden Streit. Bei den Beteiligten soll es sich Medienberichten zufolge um die beiden Ehefrauen von Hossam Hassan handeln.

Schließlich musste sogar das Sicherheitspersonal eingreifen. Auch Ägyptens Teamchef war mit dabei. Er soll bei den Rangeleien sogar das Bewusstsein verloren haben. Anschließend wurde er in ein Spital gebracht, sein Zustand ist stabil.

Witterte nach WM-Aus Betrug
Bereits nach dem dramatischen WM-Aus der Ägypter im Achtelfinale gegen Argentinien hatte Hassan für Schlagzeilen gesorgt. Er witterte sogar Betrug.

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„Der Titelverteidiger ist auf allen Ebenen bevorteilt worden“, schimpfte er. „Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, das sei einfach nicht gerecht. Wir sind ungerecht behandelt worden.“ Argentinien habe diesen Sieg nicht verdient, und wenn er in Ägypten zurück sei, werde er keine Minute WM mehr schauen, weil es in diesem Wettbewerb einfach keine Gerechtigkeit gebe.

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