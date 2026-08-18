Seine Ehefrauen prügeln sich: WM-Trainer im Spital

Rund einem Monat nach der Weltmeisterschaft steht Hossam Hassan im Fokus: Ägyptens Nationaltrainer brach zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor waren seine mutmaßlichen Ehefrauen heftig aneinandergeraten.
Wie ein Video in den sozialen Medien zeigt, lieferten sich zwei Frauen in einem Hotel einen wilden Streit. Bei den Beteiligten soll es sich Medienberichten zufolge um die beiden Ehefrauen von Hossam Hassan handeln.
Schließlich musste sogar das Sicherheitspersonal eingreifen. Auch Ägyptens Teamchef war mit dabei. Er soll bei den Rangeleien sogar das Bewusstsein verloren haben. Anschließend wurde er in ein Spital gebracht, sein Zustand ist stabil.
Witterte nach WM-Aus Betrug
Bereits nach dem dramatischen WM-Aus der Ägypter im Achtelfinale gegen Argentinien hatte Hassan für Schlagzeilen gesorgt. Er witterte sogar Betrug.
„Der Titelverteidiger ist auf allen Ebenen bevorteilt worden“, schimpfte er. „Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, das sei einfach nicht gerecht. Wir sind ungerecht behandelt worden.“ Argentinien habe diesen Sieg nicht verdient, und wenn er in Ägypten zurück sei, werde er keine Minute WM mehr schauen, weil es in diesem Wettbewerb einfach keine Gerechtigkeit gebe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.