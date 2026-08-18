Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon kurz nach Start

München: Boeing 787-9 gab Warnmeldungen aus

Ausland
18.08.2026 13:22
Kurz nach dem Start sollen Warnmeldungen auf einen möglichen Heckkontakt mit der Startbahn und ...
Kurz nach dem Start sollen Warnmeldungen auf einen möglichen Heckkontakt mit der Startbahn und ungewöhnlichen Reifendruck hingewiesen haben.(Bild: EPA/LUONG THAI LINH)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Nach dem Beinahe-Unglück von einer Boeing 787-9 in München gibt es neue Hinweise zum Ablauf des Vorfalls. Kurz nach dem Start soll das Flugzeug Warnmeldungen gegeben und auf einen möglichen Heckkontakt mit der Startbahn hingewiesen haben. Zudem wurde vor einem ungewöhnlichen Reifendruck gewarnt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Crew informierte daraufhin die Flugsicherung und entschied sich, zur technischen Überprüfung nach München zurückzukehren. Das berichtet das vietnamesische Staatsmedium „Bao Moi“ unter Berufung auf die vietnamesische Luftfahrtbehörde.

Lesen Sie auch:
Vorfall in München
Pannen-Start hätte Hunderte Leben kosten können
17.08.2026
Schreck in München
Das war knapp! Flugzeug hob in letzter Sekunde ab
16.08.2026

Beim Start am Samstag war die Boeing über die Startbahn gefahren und hob erst im letzten Moment ab. Ein Video zeigt eine Staubwolke hinter der Maschine. Es wurden 60 Tonnen Kerosin über Bayern abgelassen, ehe die Maschine rund zwei Stunden später landen konnte. Dabei war Qualm am Fahrwerk zu sehen. Verletzt wurde niemand.

Die vietnamesische Regierung wies die Behörden und Vietnam Airlines nach dem Vorfall an, eng mit den deutschen Stellen zusammenzuarbeiten. Zudem sollen Sicherheitskontrollen bei Ausbildung, Flugbetrieb und Wartung verstärkt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
18.08.2026 13:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf