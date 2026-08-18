Schon kurz nach Start
München: Boeing 787-9 gab Warnmeldungen aus
Nach dem Beinahe-Unglück von einer Boeing 787-9 in München gibt es neue Hinweise zum Ablauf des Vorfalls. Kurz nach dem Start soll das Flugzeug Warnmeldungen gegeben und auf einen möglichen Heckkontakt mit der Startbahn hingewiesen haben. Zudem wurde vor einem ungewöhnlichen Reifendruck gewarnt.
Die Crew informierte daraufhin die Flugsicherung und entschied sich, zur technischen Überprüfung nach München zurückzukehren. Das berichtet das vietnamesische Staatsmedium „Bao Moi“ unter Berufung auf die vietnamesische Luftfahrtbehörde.
Beim Start am Samstag war die Boeing über die Startbahn gefahren und hob erst im letzten Moment ab. Ein Video zeigt eine Staubwolke hinter der Maschine. Es wurden 60 Tonnen Kerosin über Bayern abgelassen, ehe die Maschine rund zwei Stunden später landen konnte. Dabei war Qualm am Fahrwerk zu sehen. Verletzt wurde niemand.
Die vietnamesische Regierung wies die Behörden und Vietnam Airlines nach dem Vorfall an, eng mit den deutschen Stellen zusammenzuarbeiten. Zudem sollen Sicherheitskontrollen bei Ausbildung, Flugbetrieb und Wartung verstärkt werden.
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