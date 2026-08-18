München: Boeing 787-9 gab Warnmeldungen aus

Beim Start am Samstag war die Boeing über die Startbahn gefahren und hob erst im letzten Moment ab. Ein Video zeigt eine Staubwolke hinter der Maschine. Es wurden 60 Tonnen Kerosin über Bayern abgelassen, ehe die Maschine rund zwei Stunden später landen konnte. Dabei war Qualm am Fahrwerk zu sehen. Verletzt wurde niemand.