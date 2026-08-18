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Bei Jawort mit Ronaldo

An Georgina funkelte Schmuck um 50 Mio. Dollar

Star-Style
18.08.2026 12:16
Georgina Rodríguez zeigt sich gerne mal mit XXL-Schmuck. Auch bei der Hochzeit mit Cristiano ...
Georgina Rodríguez zeigt sich gerne mal mit XXL-Schmuck. Auch bei der Hochzeit mit Cristiano Ronaldo ließ es die 32-Jährige funkeln.(Bild: APA/AFP/Leonardo MUNOZ)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ganz privat im Wohnzimmer ihres Hauses in Portugal haben sich Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez in der letzten Woche das Jawort gegeben. Doch wer glaubt, die Zeremonie kam ohne den nötigen Glamour aus, der irrt. Denn an der Braut funkelten Diamanten im Wert von unglaublichen 50 Millionen Dollar!

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Auch wenn die Hochzeit des Promi-Paares verhältnismäßig schlicht ausfiel, an Glanz sollte es nicht mangeln. Vor allem, wenn es um den Brautlook von Georgina Rodríguez ging!

Collier mit 50-Karat-Diamant!
Denn die 32-Jährige kombinierte zu ihrem weißen Gucci-Outfit ein Schmuckstück, das sich wirklich sehen lassen konnte, wie Fotos der „Vogue“, die beim Jawort dabei war, zeigen. Um den Hals trug Georgina nämlich die berühmte „Garden of Kalahari“-Kette von Chopard. Das Herzstück: ein lupenreiner 50-Karat-Diamant!

Und das ist längst nicht alles: Rund um den Mega-Klunker reihen sich kleinere Diamanten, die allesamt mehr als 146 Karat haben.

Sängerin Beyoncé trug das „Garden of Kalahari“-Collier bei der diesjährigen Met-Gala in New ...
Sängerin Beyoncé trug das „Garden of Kalahari“-Collier bei der diesjährigen Met-Gala in New York.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Berühmt wurde das Collier übrigens schon vor einigen Jahren. Denn 2026 trug Sängerin Beyoncé den Luxus-Schmuck zur Met-Gala, damals aber ohne die drei abnehmbaren Anhänger, die bei der Hochzeit von Ronaldo und Georgina nun zum Einsatz kamen.

Denn während der 50-Karäter an der Kette glitzerte, trug die 32-Jährige, die Markenbotschafterin von Chopard ist, die beiden weiteren Steine – ein tropfenförmiger Diamant mit 25 Karat sowie ein herzförmiger mit 26 Karat – als Ohrringe.

Noch mehr Bling-Bling
Im Shooting mit der „Vogue“ präsentierte Georgina Rodríguez aber nicht nur das „Garden of Kalahari“-Collier und die passenden Ohrringe, sondern noch weiteres Luxus-Geschmeide: ein Armband, das mit zwei smaragdgeschliffenen Diamanten, die je 21 und 14,7 Karat haben, besetzt ist.

Nach der Hochzeit mit Ronaldo zeigte sich Georgina mit Ehering auf Instagram. Beim Jawort ließ ...
Nach der Hochzeit mit Ronaldo zeigte sich Georgina mit Ehering auf Instagram. Beim Jawort ließ es die 32-Jährige deutlich mehr funkeln.(Bild: instagram.com/georginagio)

Dazu kam ein Ring mit 20-karätigen Diamanten im Kissenschliff und weiteren 6,9 Karat Halosetting. Und natürlich trug Georgina auch ihren Verlobungsring, der Schätzungen zufolge über 30 Karat wiegen und rund fünf Millionen Dollar teuer sein soll.

Aus „Queen of Kalahari“ gefertigt“
Collier, Ohrringe und das passende Armband stammen aus derselben Kollektion von Chopard und haben eine ungewöhnliche Vorgeschichte. Grundlage für diese Kollektion war der „Queen of Kalahari“, ein Rohdiamant von 342 Karat und einer der reinsten Steine, die je gefunden wurden. Der große Diamant wurde in Feinstarbeit in 23 einzelne Diamanten zerlegt.

Bei so viel Bling-Bling ist es fast verwunderlich, dass die Eheringe von Cristiano und Georgina so schlicht ausfielen. Das Promi-Pärchen entschied sich nämlich für schmale, schmucklose Goldringe. 

Mit einem Foto ihrer Eheringe bestätigten Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez letzte Woche ihre Hochzeit:

Gucci-Outfits mit süßem Hintergrund
Dass beide zum Jawort Gucci trugen, hatte übrigens einen romantischen Hintergrund: Denn ausgerechnet in einer Gucci-Filiale in Madrid lernte der Kicker seine Liebste einst kennen. Gerogina arbeitete dort als Verkäuferin.

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Der „Vogue“ verriet die frisch angetraute Mrs. Ronaldo übrigens, warum bei der Wahl der Hochzeitslocation ausgerechnet das eigene Wohnzimmer gewonnen hatte. „Wir haben uns entschieden, es im Wohnzimmer unseres Hauses zu tun, wo wir frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen, und wo wir unser echtes Leben leben.“ Ihre Kinder sollten in 30 Jahren denken, dass an diesem Tisch „etwas Wunderbares“ passiert sei, „das Eheversprechen unserer Eltern“.

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