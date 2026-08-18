An Georgina funkelte Schmuck um 50 Mio. Dollar

Der „Vogue“ verriet die frisch angetraute Mrs. Ronaldo übrigens, warum bei der Wahl der Hochzeitslocation ausgerechnet das eigene Wohnzimmer gewonnen hatte. „Wir haben uns entschieden, es im Wohnzimmer unseres Hauses zu tun, wo wir frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen, und wo wir unser echtes Leben leben.“ Ihre Kinder sollten in 30 Jahren denken, dass an diesem Tisch „etwas Wunderbares“ passiert sei, „das Eheversprechen unserer Eltern“.