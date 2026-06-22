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Unterwegs mit Hightech

Camping-Trends 2026: Dachzelt & Co. im Härtetest

Leben
22.06.2026 13:35
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Camping wird immer luxuriöser – und immer teurer. Von Dachzelten über Powerstations bis hin zu Hightech-Kühlboxen versprechen zahlreiche Trend-Produkte mehr Komfort in der Natur. Wir haben auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten Camping-Gadgets mehrere Tage mit unserem Suzuki Jimny auf dem MiCampa-Platz in Wien-Donaustadt auf Herz und Nieren geprüft.

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Auch wenn sich unser Test vor allem um die technischen Camping-Gadgets dreht, durfte natürlich das Herzstück unseres Camps nicht fehlen: das Dachzelt.

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