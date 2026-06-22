Camping-Trends 2026: Dachzelt & Co. im Härtetest

Camping wird immer luxuriöser – und immer teurer. Von Dachzelten über Powerstations bis hin zu Hightech-Kühlboxen versprechen zahlreiche Trend-Produkte mehr Komfort in der Natur. Wir haben auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten Camping-Gadgets mehrere Tage mit unserem Suzuki Jimny auf dem MiCampa-Platz in Wien-Donaustadt auf Herz und Nieren geprüft.