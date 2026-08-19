Zeuge beobachtete Einbruch und alarmierte Polizei

Bei der Festnahme soll der 17-Jährige die Beamten beschimpft und sich über das Bellen des Diensthundes beschwert haben. Außerdem gab er an, dass die Handfesseln an seinen Handgelenken zu eng seien. Als ein Polizist die Fesseln daraufhin lockern wollte, soll der Jugendliche versucht haben, nach ihm zu treten. Der Beamte konnte dem Tritt zum Glück ausweichen.