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Jugendliche gefasst

Zeuge beobachtete Einbruch und alarmierte Polizei

Wien
19.08.2026 15:05
In den frühen Morgenstunden sollen zwei Jugendliche in Wien versucht haben, in ein Geschäft ...
In den frühen Morgenstunden sollen zwei Jugendliche in Wien versucht haben, in ein Geschäft einzubrechen.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den frühen Dienstagmorgenstunden sollen zwei Jugendliche in Wien-Margareten versucht haben, in ein Geschäft einzubrechen. Ein Anwohner beobachtete die beiden und alarmierte die Polizei. Wenig später klickten bei beiden die Handschellen.

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Ein Anwohner wurde in den frühen Morgenstunden auf zwei Jugendliche aufmerksam. Die beiden sollen versucht haben, das Rolltor eines Friseursalons aufzubrechen. Kurz darauf schlugen sie die verglaste Eingangstür eines Gebrauchtwarengeschäfts ein und brachen ein.

Der Zeuge reagierte sofort und verständigte die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten einen der mutmaßlichen Täter noch vor dem Geschäft festnehmen. Bei ihm handelte es sich um einen 16-Jährigen aus der Elfenbeinküste. Laut Polizei wirkte er bei seiner Festnahme stark alkoholisiert.

Polizeihund spürt zweiten Verdächtigen auf
Der zweite Verdächtige hatte sich im Inneren des Geschäftes ausgespürt. Mit Unterstützung eines Polizeidiensthundes konnten die Beamten den 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen schließlich aufspüren und ebenfalls festnehmen.

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Bei der Festnahme soll der 17-Jährige die Beamten beschimpft und sich über das Bellen des Diensthundes beschwert haben. Außerdem gab er an, dass die Handfesseln an seinen Handgelenken zu eng seien. Als ein Polizist die Fesseln daraufhin lockern wollte, soll der Jugendliche versucht haben, nach ihm zu treten. Der Beamte konnte dem Tritt zum Glück ausweichen.

Fluchtversuch nach Beschwerden
Kurz danach klagte der 17-Jährige über Schmerzen im Brustbereich und sagte, er bekomme keine Luft. Die Polizisten legten ihm die Handschellen daraufhin vor dem Körper an. Das nutzte der Jugendliche nach Angaben der Polizei für einen Fluchtversuch. Weit kam er allerdings nicht: Nach etwa drei Metern konnten die Beamten ihn wieder anhalten.

Im Geschäft fanden die Polizisten schließlich einen Fahrradsattel. Mit diesem sollen die Jugendlichen die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen haben. Beide Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Für die beiden gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

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