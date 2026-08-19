Grasser-Anwälte: „Das ist unsere Berufspflicht“

Die Infografik zeigt die Chronologie des Falls Grasser von 2000 bis 2026. Sie stellt wichtige Stationen dar: Grasser wird 2000 Finanzminister, 2004 erfolgt der Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften BUWOG. 2007 wird der Verkauf vom Rechnungshof als zu billig kritisiert. Ab 2009 gibt es Berichte über Zahlungen im Zusammenhang mit Insiderinformationen. 2016 kommt es zur Anklage wegen Korruptionsverdachts, 2020 wird Grasser zu acht Jahren Haft verurteilt. 2025 wird das Strafmaß auf vier Jahre gesenkt, Grasser tritt die Haft an und beantragt Privatkonkurs. 2026 folgt Hausarrest mit elektronischer Fußfessel. Quelle: APA.