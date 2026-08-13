Inventar von Gasthaus wird am Flohmarkt verkauft

„Mein Mann ist im April gestorben. Ich wollte im August nur vier Wochen Betriebsurlaub machen und Zeit haben, um mit meinen Kindern in Ruhe zu trauern“, erzählt die Witwe, die nicht mit dem Entschluss des Eigentümers, das Haus zu verkaufen, gerechnet hatte. „Das Gasthaus ist gut gegangen, ich habe es seit dem Tod meines Mannes mit meinem Sohn weitergeführt. Aber der Pachtvertrag wurde gekündigt. Das ist das gute Recht des Eigentümers, dennoch ist es schlimm für uns“, sagt Alina W. zur „Krone“.