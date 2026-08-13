Sascha Zverev plädiert für kürzere 1000er-Events

Schon im Vorjahr hatte genau dieses Trio die Canadian Open ebenfalls ausgelassen. Just in jenem Jahr, als dort erstmals auf das 12-Tage-Format umgestellt wurde. „Ich glaube, dass zweiwöchige Events das verursachen. Unglücklicherweise, besonders wenn dann danach ein Grand-Slam-Turnier angesetzt ist“, meinte Zverev und erklärte das näher: „Wenn du als Topspieler alle Turniere spielst, bist du sieben Wochen in Nordamerika. Das ist eine ziemlich lange Zeit und deshalb entscheiden sich viele Spieler, Kanada seit mehreren Jahren auszulassen.“