Russen-Drohnen schlugen zu ungewöhnlicher Zeit ein

Angriff zur ungewöhnlichen Tageszeit

Der Zeitpunkt des Angriffs galt als ungewöhnlich. Nach Behördenangaben erfolgen russische Luftangriffe auf die Ukraine in der Regel während der Nacht. Seit Beginn der großangelegten russischen Offensive im Februar 2022 wird die Ukraine nahezu täglich mit Drohnen und Raketen angegriffen. Kiew war dabei im vergangenen Jahr wiederholt Ziel von Angriffen, bei denen Zivilisten getötet und historische Gebäude beschädigt wurden.