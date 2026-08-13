Cristiano Ronaldo spricht Messi sein Beileid aus

„Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun und wie ich weitermachen soll“, schrieb Messi, dazu postete der Fußball-Superstar, das ihn gemeinsam mit seinem Vater zeigt. „Ich weiß, dass du gelitten hast und es so das Beste ist, aber du bist viel zu früh gegangen. Wir hätten noch so viel gemeinsam erleben und genießen können. Ich will es nicht begreifen, dass du weg bist.“