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Cristiano Ronaldo spricht Messi sein Beileid aus

Fußball International
13.08.2026 11:18
Via Instagram meldete sich Cristiano Ronaldo (r.) bei Lionel Messi (l.).
Via Instagram meldete sich Cristiano Ronaldo (r.) bei Lionel Messi (l.).(Bild: AFP/APA/OSCAR DEL POZO/GETTY IMAGES/Rich Storry)
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Von krone Sport

In einem emotionalen Instagram-Beitrag hat sich Lionel Messi an seinen verstorbenen Vater gewendet. In der Kommentarspalte richtete auch Cristiano Ronaldo dem Argentinier sein Beileid aus. 

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„Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun und wie ich weitermachen soll“, schrieb Messi, dazu postete der Fußball-Superstar, das ihn gemeinsam mit seinem Vater zeigt. „Ich weiß, dass du gelitten hast und es so das Beste ist, aber du bist viel zu früh gegangen. Wir hätten noch so viel gemeinsam erleben und genießen können. Ich will es nicht begreifen, dass du weg bist.“

„Riesige Umarmung“ von Ronaldo
Worte, die auch Messis langjährigen Rivalen Ronaldo berührten. „Eine riesige Umarmung für dich und deine Lieben in diesen schwierigen Zeiten, Leo. Viel Kraft“, kommentierte der Portugiese.

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Jorge Messi, der Vater des achtfachen Weltfußballers, ist vergangenen Freitag im Alter von 68 Jahren in seiner Heimatstadt Rosario gestorben. Er litt an Bauspeicheldrüsen-Krebs, wie nun bekannt wurde, bereits während der Fußball-WM war Lionel Messi im Gruppenspiel gegen Algerien in Tränen ausgebrochen. „Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht“, meinte der 39-Jährige damals.

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