Werke geschlossen: Autozulieferer strich 800 Jobs

Polytec will unabhängiger von Autoindustrie werden

In Zukunft will sich das Unternehmen unabhängiger von der kriselnden Automobilindustrie machen. Derzeit liegt der Umsatzanteil abseits des Autogeschäfts – Polytec entwickelt auch Kunststofflösungen für die Mehrweglogistik – bei rund sieben Prozent und geht im Wesentlichen auf einen Kunden zurück. In den kommenden zwei bis drei Jahren soll dieser Umsatzanteil auf rund 30 Prozent steigen. Durch die gesetzlichen Änderungen für Verpackungen sieht Mühlböck „eine große Chance für unsere Produkte.“ Die restlichen 70 Prozent der Erlöse will Polytec aber weiterhin im Automotive-Sektor machen: „Wir sind Automobilzulieferer und möchten das auch bleiben“, sagt der Finanzvorstand.