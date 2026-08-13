Schimanek wird nun aus dem Forsthaus geschmissen

Gericht sah René Schimanek als Hauptmieter

Sohn René Schimanek bestritt, jemals Mieter des Hauses gewesen zu sein, obwohl die Stadt Langenlois einen Gemeinderatsbeschluss in den 2000er-Jahren fasste, indem er als Mieter geführt wurde. Das Gericht sah den ehemaligen Stadtrat und Büroleiter von FPÖ-Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz als Hauptmieter des Anwesens an. Nach Bekanntwerden der Razzia strebte die Stadt die Räumung des Forsthauses an, auch wenn Schimanek nicht nachgewiesen werden konnte, dass er Eigentümer der Nazi-Funde war. Jetzt bekam sie auch in zweiter Instanz Recht, weil auch die Berichterstattung darüber zum erheblichen nachteiligen Gebrauch des Vermieters geführt hätte.