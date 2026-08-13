Ein Jahr Freiheitsstrafe für Ex- Kernland-Chefin

Zu einem Jahr unbedingter Freiheitsstrafe wegen schweren Betrugs, Untreue sowie Urkunden- und Datenfälschung wurde am Donnerstag nach zweistündigem Prozess die ehemalige Chefin des Vereins Mühlviertler Kernland verurteilt. Die 60-Jährige hatte, wie berichtet, laut Anklage 765.000 Euro Gesamtschaden verursacht.
Die Angeklagte hatte sich vollständig schuldig bekannt, sagte: „Ich habe verstanden, dass ich die Verantwortung übernehmen muss. Ich bedauere meine falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Es fühlte sich damals wie eine Abwärtsspirale an. Heute weiß ich, dass es aus dieser Spirale einen Ausweg gegeben hätte.“ Die Freistädterin wollte aber keine Fragen zum Tathergang beantworten. Sie hat bereits, wie berichtet, 150.000 Euro des Schadens zurückgezahlt.
Kartenhaus brach zusammen
Die Verteidigerin sagte: „Es darf nicht vergessen werden, dass hinter diesen Taten ein Mensch steht, der schon viele persönliche Strafen einstecken musste, nämlich, dass sie nie wieder einen Job in dieser Branche finden wird und dass sich Freunde und Bekannte von ihr abgewandt haben.“ Der Staatsanwalt hält dagegen: Vor Gericht werde nicht der Mensch, sondern seine Taten beurteilt. Da sich die zahlreichen Vergehen über einen Zeitraum von rund acht Jahren erstrecken, kann von einer erheblichen kriminellen Energie gesprochen werden. „Ein Kartenhaus, das letztendlich zusammengebrochen ist“, beschreibt er das System.
Urteil rechtskräftig
Die Wahrscheinlichkeit für weiteres kriminelles Handeln wurde jedoch als sehr gering eingeschätzt. Das Urteil, ein Jahr unbedingte Freiheitsstrafe, wurde von der Angeklagten und der Staatsanwaltschaft angenommen, ist daher rechtskräftig.
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