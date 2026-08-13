Ein Jahr Freiheitsstrafe für Ex- Kernland-Chefin

Kartenhaus brach zusammen

Die Verteidigerin sagte: „Es darf nicht vergessen werden, dass hinter diesen Taten ein Mensch steht, der schon viele persönliche Strafen einstecken musste, nämlich, dass sie nie wieder einen Job in dieser Branche finden wird und dass sich Freunde und Bekannte von ihr abgewandt haben.“ Der Staatsanwalt hält dagegen: Vor Gericht werde nicht der Mensch, sondern seine Taten beurteilt. Da sich die zahlreichen Vergehen über einen Zeitraum von rund acht Jahren erstrecken, kann von einer erheblichen kriminellen Energie gesprochen werden. „Ein Kartenhaus, das letztendlich zusammengebrochen ist“, beschreibt er das System.