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Favoritensterben! Der KFV-Cup schreibt Geschichten

Sport
13.08.2026 12:05
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Der KFV „Kelag Connect“ Cup lieferte in der dritten Runde wieder alles, was den Bewerb so reizvoll macht: Revanche, Favoritenstürze, Elfer-Krimis und echte Cup-Helden. Gleich mehrere höherklassige Teams mussten die Segel streichen.

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Das Spitzenspiel hielt, was es versprach! Zum Ligaauftakt hatte Donau Klagenfurt gegen Austria Klagenfurt noch mit 0:1 den Kürzeren gezogen – im Cup drehten die Donau-Kicker den Spieß um. Mit einem 2:1-Erfolg warfen sie die Austria aus dem Bewerb und durften damit nicht nur über den Aufstieg, sondern auch über die gelungene Revanche jubeln.

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