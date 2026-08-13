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Frage des Tages

Sind Sie schon einmal krank arbeiten gegangen?

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13.08.2026 11:35
Das Bett wegen Krankheit zu hüten, kann mit Sorgen um den Job einhergehen.
Das Bett wegen Krankheit zu hüten, kann mit Sorgen um den Job einhergehen.(Bild: Malena Brenek)
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Von Community

Ist man krank, benötigt der Körper Ruhe und ausreichend Erholung. Doch häufigere Krankenstände werden bei Arbeitgebern oft nicht gern gesehen. Unsere Frage des Tages vom 13. August lautet: „Sind Sie aus Angst vor einem Jobverlust schon einmal krank arbeiten gegangen?“

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Ihre Meinung zählt!
Bei welchen Symptomen würden Sie arbeiten gehen, obwohl Sie sich nicht fit fühlen? Wo ziehen Sie die Grenze zwischen „gesund genug zum Arbeiten“ und „krank genug für den Krankenstand“? Wie reagiert Ihr Arbeitgeber üblicherweise auf Krankenstände?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

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