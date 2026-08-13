Ätna-Chaos kostet Tourismus bereits 24 Millionen €

Wann endet die Aktivität des Vulkans?

Eine schnelle Entspannung der Lage ist derzeit nicht absehbar. Stefano Branca, Direktor der Vulkanabteilung des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie, erklärte, dass sich zwar der Beginn vulkanischer Aktivität mithilfe der Überwachungssysteme vorhersagen lasse, nicht aber deren Ende. Für den Flugverkehr ist vor allem die Windrichtung entscheidend. Die Aschewolke hat sich bereits bis nach Malta und Nordafrika ausgebreitet. Solange der Wind die Vulkanasche nach Süden und damit in Richtung Catania trägt, könnte der Flughafen weiterhin beeinträchtigt werden.