Trockene Donau: EU-Staat schaltet AKW komplett ab!

Glückliches Österreich

Die Dürre macht auch Österreichs Wasserkraftwerken zu schaffen. Aufgrund des Niedrigwassers müssen einzelne Turbinen abgeschaltet werden, entsprechend wird weniger Strom produziert. Die Ausbeute brach aber nur um ein Drittel ein. Grund dafür ist die Geografie: In Österreich hat die Donau eine Höhendifferenz von 170 Metern auf nur 290 Kilometern. Diese Fallhöhe macht die Wasserkraftwerke erst möglich. Östlich von Bratislava Richtung Schwarzem Meer fließt der Fluss viel flacher.