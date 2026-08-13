110 Fälle: Virus breitet sich in Urlaubsland aus

Der Klimawandel begünstigt die Ausbreitung der Tigermücke, da diese deutlich resistenter gegen Temperaturschwankungen als die bei uns heimische Gelse ist. Auch in Österreich registrierte die MedUni Wien bereits einen massiven Anstieg bei den Fallzahlen, laut einer Langzeitstudie waren es 2024 37 registrierte Fälle. Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher liegen. Eine Impfung gibt es nicht, einzige Schutzmaßnahme ist eine Abwehr der stechenden Plagegeister durch Netze oder Insektenschutzmittel.