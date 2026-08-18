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Fix: Hammer-Rückkehr in der deutschen Bundesliga

Deutsche Bundesliga
18.08.2026 14:40
Niclas Füllkrug (li.) ist zurück in Bremen.
Niclas Füllkrug (li.) ist zurück in Bremen.(Bild: AFP/APA/KENZO TRIBOUILLARD)
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Von krone Sport

Er ist wieder da! Niclas Füllkrug unterschreibt beim SV Werder Bremen und fixiert damit die Hammer-Rückkehr in die deutsche Bundesliga.

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Der 33-jährige Stürmer fuhr Dienstagvormittag am Weserstadion vor, um den Medizincheck zu absolvieren. Füllkrug kam im weißen BMW an und winkte kurz, bevor er im Inneren des Stadions verschwand.

Am Nachmittag folgte schließlich die Bestätigung: Der Angreifer wird vom Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Transfer von Niclas umsetzen konnten. Er kennt die Bundesliga und ist für uns in jedem Fall eine Soforthilfe“, sagte Bremens Fußballchef Peter Niemeyer.

„Ein ganz besonderer Klub“
Der Nationalspieler wird dabei auf einen nicht unerheblichen Teil seines Gehalts verzichten. „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass Werder für mich ein ganz besonderer Klub ist. Daher war ich auch bereit, wirtschaftliche Abstriche zu machen, damit die Leihe zustande kommt“, so Füllkrug.

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Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham.

Zuletzt nach Mailand verliehen
Doch bei dem Klub aus London stockte die Karriere des Stürmers, der immer wieder von Verletzungen gestoppt wurde. In der Winterpause war er zu AC Milan gewechselt, um nach eher enttäuschenden eineinhalb Jahren in England seine Chancen auf einen WM-Einsatz zu erhöhen. In 20 Einsätzen für Milan gelang ihm aber nur ein Treffer. Für die WM war er deshalb kein Thema gewesen. Läuft es in Bremen nun wieder besser?

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