Fix: Hammer-Rückkehr in der deutschen Bundesliga

Zuletzt nach Mailand verliehen

Doch bei dem Klub aus London stockte die Karriere des Stürmers, der immer wieder von Verletzungen gestoppt wurde. In der Winterpause war er zu AC Milan gewechselt, um nach eher enttäuschenden eineinhalb Jahren in England seine Chancen auf einen WM-Einsatz zu erhöhen. In 20 Einsätzen für Milan gelang ihm aber nur ein Treffer. Für die WM war er deshalb kein Thema gewesen. Läuft es in Bremen nun wieder besser?