Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erinnert eher an Dubai

„Blitzdürre“ verwandelt England in eine Wüste

Ausland
18.08.2026 14:17
England verkommt aktuell zu einer Wüste.
England verkommt aktuell zu einer Wüste.(Bild: Krone-Collage/alzay - stock.adobe.com, AP/Kin Cheung)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Großbritannien – insbesondere England – hat aktuell mit einer rekordverdächtigen Trockenheit zu kämpfen. Experten sprechen von einer „Blitzdürre“, die weite Teile des Landes seit Wochen komplett transformiert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer an Großbritannien denkt, hat häufig saftiges Grün vor Augen. Weite Landschaften und feuchtes Klima prägen das Leben auf den britischen Inseln. Doch dieser Sommer ist alles andere als normal. Mehr als 70 Prozent des Landes sind von einer extremen Dürre betroffen.

„Nirgendwo“ im Vereinigten Königreich herrsche nach Angaben der Regierung in London noch der Normalzustand. Demnach sei das Land von einer „Blitzdürre“ erfasst worden, die durch eine Kombination aus „beispiellos geringen Niederschlägen und außergewöhnlich hohen Temperaturen“ entstanden sei. Weite Teile Großbritanniens ähneln Wüstenlandschaften.

Landschaftsbild radikal verändert
Ein besonders bekanntes Beispiel ist Stonehenge. Die Landschaft beim weltberühmten Megalith-Bauwerk ist völlig ausgedörrt. Wo Schafe vor wenigen Monaten noch auf grünem Gras das malerische Landschaftsbild prägten, wird nun Staub und Asche aufgewirbelt.

(Bild: Tim Mbugua)
(Bild: AP/Kin Cheung)

Dort, im Süden Englands, fiel im Juli lediglich ein Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. Die Effekte sind dem Pilgerort deutlich anzusehen, wie Vorher-Nachher-Bilder eindrücklich zeigen.

Auch aus der Luft ist der Unterschied deutlich zu erkennen: 

(Bild: alzay - stock.adobe.com)
(Bild: AP/Kin Cheung)

Gleichzeitig sanken vielerorts die Flusspegel, und Landwirte warnten vor möglichen Lebensmittelengpässen infolge von Missernten. In England leben derzeit insgesamt 45 Millionen Menschen in einem Dürregebiet, berichtete die BBC kürzlich. Mehr als 27 Millionen von ihnen sind von Einschränkungen bei der Wassernutzung betroffen.

Wegen der Dürre haben die Behörden bereits zahlreiche Beschränkungen für Bauern und Bürger erlassen. In einigen Regionen ist es zum Beispiel verboten, Pflanzen mit einem Gartenschlauch zu gießen.

Blick auf den Big Ben
Blick auf den Big Ben(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Ein Park in London
Ein Park in London(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Touristen in Cambridge
Touristen in Cambridge(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Ein ausgetrocknetes Bachbett im Howden Reservoir
Ein ausgetrocknetes Bachbett im Howden Reservoir(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Pegelstände sind historisch niedrig.
Pegelstände sind historisch niedrig.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Auch an den Küsten sind die Spuren deutlich zu erkennen.
Auch an den Küsten sind die Spuren deutlich zu erkennen.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Wo vorher grünes Gras war, ist nun alles verbrannt.
Wo vorher grünes Gras war, ist nun alles verbrannt.(Bild: EPA/NEIL HALL)
In weiten Landesteilen hat es seit mehr als einem Monat nicht ordentlich geregnet.
In weiten Landesteilen hat es seit mehr als einem Monat nicht ordentlich geregnet.(Bild: AFP/PETER NICHOLLS)
Die Böden sind komplett ausgetrocknet.
Die Böden sind komplett ausgetrocknet.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Kleine grüne Flecken erinnern an eine Spielfeld.
Kleine grüne Flecken erinnern an eine Spielfeld.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)
Die Doppeldecker fahren durch Wüstenlandschaften.
Die Doppeldecker fahren durch Wüstenlandschaften.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)
(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Vielerorts gibt es Gartenschlauch-Verbote.
Vielerorts gibt es Gartenschlauch-Verbote.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Etliche Parks sind ebenfalls ausgetrocknet.
Etliche Parks sind ebenfalls ausgetrocknet.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Satte 86 Prozent der Flüsse in England weisen einen abnormalen Wasserstand auf, viele seien zudem „außergewöhnlich niedrig“ – darunter der Fluss Avon in Südwestengland und der Fluss Ely Ouse in Ostengland.

Jetzt drohen Sturzfluten
Diese Woche soll es in weiten Teilen des Landes wieder regnen. Damit endet eine historische, wochenlange Phase extremer Hitze und Trockenheit. Nach Angaben des Met Office werden etliche Regionen den „ersten nennenswerten Regen seit langer Zeit“ erleben.

Lesen Sie auch:
Der ausgetrocknete Hollow Pond im Osten von London – es ist in nächster Zeit kein Regen zu ...
Sehr wenig Regen
Mehr als 70 Prozent Englands von Dürre betroffen
11.08.2026
Rekord für Westeuropa
So heiß war es noch nie! Vier Hitzewellen seit Mai
10.08.2026

Doch auch hier zeigt sich dieser Sommer wieder von seiner tückischen Seite. Insbesondere am Donnerstag ist Starkregen angesagt. Die Wetterbehörde warnte vor Sturzfluten und starken Überschwemmungen, da der ausgetrocknete Boden die angesagten Wassermassen nach fünf Hitzewellen nicht aufnehmen kann. 

Es sei zudem wahrscheinlich, dass die Dürre durch den temporären Wettersturz kein Ende finden wird. Speziell im Südosten Englands werde es viele Wochen anhaltenden Regen brauchen, bis sich die Vegetation erholt hat und Flüsse und Stauseen wieder normale Wasserstände aufweisen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
18.08.2026 14:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
EnglandLondonStonehenge
WüsteSommerDürreRegierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf