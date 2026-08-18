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Foto als „heiße Spur“

Nach Vollbrand von Lagerhalle Fahndung nach Tätern

Kriminalität & Sicherheit
18.08.2026 14:45
Eine Kamera fing das in auffälliger Manier auf der B3 nahe Mannsdorf in der Nacht von 14. auf ...
Eine Kamera fing das in auffälliger Manier auf der B3 nahe Mannsdorf in der Nacht von 14. auf 15. Juli ein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf die möglichen Insassen – sie könnten einen Großbrand verursacht haben.(Bild: LKA)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Rund 140 Helfer waren am 15. Juli nach 1 Uhr in Mannsdorf an der Donau (Bezirk Gänserndorf) im Volleinsatz: Da die Polizei Fremdeinwirkung nicht ausschließen kann, läuft eine Großfahndung – mit einer ersten „heißen Spur“: Eine mit zwei oder drei Personen besetzte dunkle Limousine wurde von einer Überwachungskamera an der B3 erfasst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die Brandstifter waren, ist groß.

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Die Exekutive ist nun auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen – denn um Mitternacht ist der fotografierte Abschnitt nur selten befahren und die Wahrscheinlichkeit eines positiven Treffers relativ hoch. Auch andere Spuren weisen darauf hin, dass es sich um die Flucht der mutmaßlichen Brandstifter handelt.

Auch nahe Kirche war von Funkenflug bedroht
Durch starken Funkenflug entwickelte sich auch ein Brand am Dach der nahen Kirche, der jedoch rasch wieder gelöscht wurde. Für die „Zündler“-Theorie sprechen auch mehrere Hinweise, die das Fahrzeug nächstens auf einem nahen Feldweg in hohem Tempo rasend beobachteten. Es sind zwar mehrere mögliche Zündquellen als Quelle des Großbrandes im Visier, es deutet jedoch viel auf die Limousine hin.

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Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, können an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059 133 30 – 3333) gerichtet werden.

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