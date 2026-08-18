Nach Vollbrand von Lagerhalle Fahndung nach Tätern

Lagerhalle mit vielen Landmaschinen – der Schaden ist enorm

Die Schadenshöhe liegt nach Angaben vom Dienstag laut erster Schätzung im mittleren siebenstelligen Eurobereich, denn in der Halle 1600 Quadratmeter große waren zahlreiche landwirtschaftliche Fahrzeuge für die Spargelernte abgestellt.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, können an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059 133 30 – 3333) gerichtet werden.