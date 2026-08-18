Armin Wolf über Geld, OP und ein „großes Problem“

Falls Sie es am Wochenende verpasst haben: Armin Wolf wird 60 – und sprach im großen „Krone“-Geburtstagsinterview so persönlich wie selten zuvor. Über seinen Aufstieg aus der Sozialbauwohnung zum ORF-Star, sein „absurdes“ Monatsgehalt, eine Schönheits-OP als Teenager und Pläne für die Zeit nach der „ZiB 2“. Komplett nachzulesen nur bei Krone+.
Nicht nur über Geld sprach der Anchorman mit Conny Bischofberger ungewöhnlich offen: „Ich kann mein Gehalt (20.000 Euro monatlich, Anm.) im Vergleich zu einer Pflegekraft oder zu einer Polizistin oder einem Lehrer nicht erklären.“ Sein Verdienst sei „im Vergleich zu einer Pflegekraft absurd hoch“.
Bedenkliche Entwicklung bei Herbert Kickl
Auch mit einer Warnung lässt er aufhorchen: Dass Politiker kritische Interviews meiden und ihre Botschaften stattdessen lieber über Social Media verbreiten, sei „ein Problem für die Demokratie“. Besonders bei Herbert Kickl sieht er eine bedenkliche Entwicklung: „Da wird er dann von seiner Pressesprecherin interviewt, die dementsprechend kritische Fragen stellt. Und das halte ich demokratiepolitisch für ein großes Problem.“
Trump als notorischer Lügner
Wen würde der „gefürchtete“ Interviewer selbst gerne vors Mikrofon bekommen? Donald Trump. Seine erste Frage steht bereits fest: „Herr Präsident, Sie haben in Ihrer ersten Amtszeit nachweislich 30.573 Mal öffentlich die Unwahrheit gesagt. Warum sollte Ihnen unser Publikum in diesem Interview etwas glauben?“
„Mir ist denken wichtiger als gehen“
Auch über Alter, Angst vor dem „Blödwerden“ und eine Schönheitsoperation im Alter von 14 Jahren spricht Wolf offen. „Mir ist denken deutlich wichtiger als gehen“, sagt er – und hat eine klare Vorstellung davon, wie er altern will: „Ich möchte es lieber Richtung alter weiser Mann anlegen.“
„Schlagzeug spielen lernen“
Wolf rechnet übrigens damit, mit 65 in Pension zu gehen. „Ich war dann 47 Jahre im ORF und habe fast 30 Jahre die ,ZiB 2‘ moderiert. Ist dann auch gut!“ Und was dann? „Ich möchte viel mehr Kultur erleben. Ich liebe Theater, Oper, Kino. Ich möchte ordentlich Schlagzeug spielen lernen.“
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