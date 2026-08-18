Armin Wolf über Geld, OP und ein „großes Problem“

Bedenkliche Entwicklung bei Herbert Kickl

Auch mit einer Warnung lässt er aufhorchen: Dass Politiker kritische Interviews meiden und ihre Botschaften stattdessen lieber über Social Media verbreiten, sei „ein Problem für die Demokratie“. Besonders bei Herbert Kickl sieht er eine bedenkliche Entwicklung: „Da wird er dann von seiner Pressesprecherin interviewt, die dementsprechend kritische Fragen stellt. Und das halte ich demokratiepolitisch für ein großes Problem.“