Brand auf Bahnhof, dann flog E-Bike-Akku in Luft

Gleich zwei nicht alltägliche Brände hatten die Feuerwehren in Pfaffenhofen (Bezirk Innsbruck-Land) und Schwaz am Dienstag zu bewältigen. Zunächst explodierte ein Akku eines Fahrrades in Schwaz. Gut eineinhalb Stunden später rückten die Feuerwehren Pfaffenhofen und Telfs aus, um eine PV-Anlage am Bahnhof zu löschen.