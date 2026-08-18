Brand auf Bahnhof, dann flog E-Bike-Akku in Luft

Gleich zwei nicht alltägliche Brände hatten die Feuerwehren in Pfaffenhofen (Bezirk Innsbruck-Land) und Schwaz am Dienstag zu bewältigen. Zunächst explodierte ein Akku eines Fahrrades in Schwaz. Gut eineinhalb Stunden später rückten die Feuerwehren Pfaffenhofen und Telfs aus, um eine PV-Anlage am Bahnhof zu löschen.
Bereits vor 7 Uhr schrillten in Schwaz die Sirenen! Dort bemerkte ein 42-jähriger Einheimischer einen lauten Knall vor seinem Haus. Als er nach draußen ging, bemerkte er, dass in einer Box ein dort gelagerter Fahrradakku zu brennen begonnen hatte.
Er reagierte geistesgegenwärtig, wie die Polizei schildert: „Er warf einen Fußabstreifer über die Flammen und zog die Box aus dem Carport in die Einfahrt. Dort begann er, unverzüglich die Flammen mit einem Wasserschlauch zu löschen.“
Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand auch kein weiterer Schaden.
Brand auf Bahnhof
Nur kurze Zeit später mussten auch die Feuerwehren Pfaffenhofen und Telfs ausrücken. Der Ort des Einsatzes war der Bahnhof Telfs/Pfaffenhofen. Dort war kurz nach 8 Uhr ein Feuer im Bereich einer Photovoltaikanlage ausgebrochen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt an einem elektronischen Bauteil als Brandursache angenommen werden.
Die Polizei
Der Bahnsteig wurde vorsorglich geräumt und anschließend gesperrt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Florianis konnten das Feuer rasch löschen. „Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt an einem elektronischen Bauteil als Brandursache angenommen werden“, schildern die Ermittler. Es entstand erheblicher Sachschaden im Bereich der Bahnsteigüberdachung.
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