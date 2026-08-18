Sexszenen waren früher „wirklich erschreckend“

„Game of Thrones“-Star Lena Headey spricht über ihr großes Unwohlsein als junge Schauspielerin bei Sexszenen. Ihr erster Schauspiel-Job sei an sich „großartig“ gewesen, erzählte die 52-Jährige im Podcast „The Guilty Feminist“. „Wir hatten ein tolles Team, ich hatte einen wunderbaren Regisseur. Aber die Sexszenen waren wirklich erschreckend für mich. Natürlich.“
Headey hatte 1992 ihre erste Filmrolle an der Seite von Jeremy Irons und Ethan Hawke im Drama „Waterland“. Darin hätte sie viele Nacktszenen gehabt, sagte Headey.
Schauspieler tranken sich Mut an
Früher sei es gängig gewesen, dass Schauspieler sich für Nackt- oder Sexszenen mit Alkohol Mut antranken, erzählte Headey. „Wenn es eine knifflige Szene gibt – man ist ja mittlerweile erwachsener Schauspieler -, sagt man meistens: ,Sollen wir nicht einfach ein bisschen Tequila kippen?‘ Nur um die Peinlichkeit zu überwinden.“
Inzwischen würden stattdessen an vielen Sets Intimitätskoordinatoren eingesetzt, welche „Ängste lindern“ würden und „ein wichtiger Schutz für Schauspieler“ seien, erklärte die Britin.
Intimitätskoordinatoren unterstützen Regie und Schauspieler bei der Umsetzung intimer Szenen, um sicherzustellen, dass diese in einem sicheren Rahmen entstehen.
Lieh Intimitätskoordinatorin Stimme
Headey spielte später in Filmen wie „Brothers Grimm“ und „300“ mit. In der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ spielte sie die Rolle der hinterhältigen Königin Cersei Lannister. Für das neue BBC-Hörspiel „Intimacy“ führte sie Regie und verlieh auch dem Hauptcharakter, einer Intimitätskoordinatorin, die Stimme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.