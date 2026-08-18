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Lena Headey:

Sexszenen waren früher „wirklich erschreckend“

Society International
18.08.2026 15:00
Lena Headey sprach in einem Interview über die „wirklich erschreckenden“ Sexszenen, die sie als ...
Lena Headey sprach in einem Interview über die „wirklich erschreckenden“ Sexszenen, die sie als junge Schauspielerin drehen musste.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)
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Von krone.at

„Game of Thrones“-Star Lena Headey spricht über ihr großes Unwohlsein als junge Schauspielerin bei Sexszenen. Ihr erster Schauspiel-Job sei an sich „großartig“ gewesen, erzählte die 52-Jährige im Podcast „The Guilty Feminist“. „Wir hatten ein tolles Team, ich hatte einen wunderbaren Regisseur. Aber die Sexszenen waren wirklich erschreckend für mich. Natürlich.“

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Headey hatte 1992 ihre erste Filmrolle an der Seite von Jeremy Irons und Ethan Hawke im Drama „Waterland“. Darin hätte sie viele Nacktszenen gehabt, sagte Headey.

Schauspieler tranken sich Mut an
Früher sei es gängig gewesen, dass Schauspieler sich für Nackt- oder Sexszenen mit Alkohol Mut antranken, erzählte Headey. „Wenn es eine knifflige Szene gibt – man ist ja mittlerweile erwachsener Schauspieler -, sagt man meistens: ,Sollen wir nicht einfach ein bisschen Tequila kippen?‘ Nur um die Peinlichkeit zu überwinden.“

Lena Headey verriet jetzt, dass sich Schauspieler früher vor Sexszenen Mut antranken.
Lena Headey verriet jetzt, dass sich Schauspieler früher vor Sexszenen Mut antranken.(Bild: APA/AFP/Stefani Reynolds)

Inzwischen würden stattdessen an vielen Sets Intimitätskoordinatoren eingesetzt, welche „Ängste lindern“ würden und „ein wichtiger Schutz für Schauspieler“ seien, erklärte die Britin.

Intimitätskoordinatoren unterstützen Regie und Schauspieler bei der Umsetzung intimer Szenen, um sicherzustellen, dass diese in einem sicheren Rahmen entstehen.

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Lieh Intimitätskoordinatorin Stimme
Headey spielte später in Filmen wie „Brothers Grimm“ und „300“ mit. In der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ spielte sie die Rolle der hinterhältigen Königin Cersei Lannister. Für das neue BBC-Hörspiel „Intimacy“ führte sie Regie und verlieh auch dem Hauptcharakter, einer Intimitätskoordinatorin, die Stimme.

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