Sexszenen waren früher „wirklich erschreckend“

Schauspieler tranken sich Mut an

Früher sei es gängig gewesen, dass Schauspieler sich für Nackt- oder Sexszenen mit Alkohol Mut antranken, erzählte Headey. „Wenn es eine knifflige Szene gibt – man ist ja mittlerweile erwachsener Schauspieler -, sagt man meistens: ,Sollen wir nicht einfach ein bisschen Tequila kippen?‘ Nur um die Peinlichkeit zu überwinden.“