Löwin Nala ist mit 18 Jahren im Zoo verstorben

„Nala war schon lange nierenkrank und musste medikamentös eingestellt werden. Außerdem wurden ihr Verhalten und ihre Tagesverfassung seit vielen Wochen minutiös dokumentiert. So mussten wir leider feststellen, dass die guten Phasen der 18-jährigen Löwin immer weniger und die schlechten Phasen immer länger wurden“, erklärt Zoo-Chefin Sabine Grebner.

Eine Chance auf Heilung war laut Angaben des Zoos ausgeschlossen. Man habe sich deshalb schweren Herzens dazu entschlossen, Nala nach einer Untersuchung nicht mehr aus der Narkose aufwachen zu lassen.