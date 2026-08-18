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Legende Matthäus:

Weltfußballer? „Er ist für mich DER Anwärter!“

Fußball International
18.08.2026 14:23
Lothar Matthäus
Lothar Matthäus(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutliche Ansage von Lothar Matthäus! Deutschlands Rekordnationalspieler sieht Bayern Münchens Torjäger Harry Kane als aussichtsreichsten Kandidaten für die Auszeichnung mit dem Ballon d‘Or für den besten Fußballer der Welt.

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„Am Mittwoch wird dem Engländer der Goldene Schuh als bester Torjäger Europas verliehen. Kane ist für mich auch DER Anwärter auf den Ballon d‘Or“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Sender Sky. Nach Einschätzung des 65-Jährigen hat Kane den „Ballon d‘Or am meisten verdient“. Die Preisverleihung findet am 26. Oktober erstmals in London statt.

Harry Kane
Harry Kane(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

„Das einzige Manko“
Matthäus verwies auf die Leistungen des englischen Sturm-Stars im Trikot des FC Bayern München. Kane habe mit den Bayern den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft gewonnen und über das gesamte Jahr hinweg „überragende Leistungen“ gezeigt. Er habe nicht eine einzige schwache Phase gehabt. „Dass er bei der Weltmeisterschaft und in der Champions League jeweils das Finale verpasst hat, ist das einzige Manko“, äußerte Matthäus.

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In der Champions League verlor Kane mit dem deutschen Rekordmeister im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain, bei der WM scheiterte er mit England in der Runde der letzten Vier am späteren Vizeweltmeister Argentinien.

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