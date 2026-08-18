Weltfußballer? „Er ist für mich DER Anwärter!“

Deutliche Ansage von Lothar Matthäus! Deutschlands Rekordnationalspieler sieht Bayern Münchens Torjäger Harry Kane als aussichtsreichsten Kandidaten für die Auszeichnung mit dem Ballon d‘Or für den besten Fußballer der Welt.
„Am Mittwoch wird dem Engländer der Goldene Schuh als bester Torjäger Europas verliehen. Kane ist für mich auch DER Anwärter auf den Ballon d‘Or“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Sender Sky. Nach Einschätzung des 65-Jährigen hat Kane den „Ballon d‘Or am meisten verdient“. Die Preisverleihung findet am 26. Oktober erstmals in London statt.
„Das einzige Manko“
Matthäus verwies auf die Leistungen des englischen Sturm-Stars im Trikot des FC Bayern München. Kane habe mit den Bayern den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft gewonnen und über das gesamte Jahr hinweg „überragende Leistungen“ gezeigt. Er habe nicht eine einzige schwache Phase gehabt. „Dass er bei der Weltmeisterschaft und in der Champions League jeweils das Finale verpasst hat, ist das einzige Manko“, äußerte Matthäus.
In der Champions League verlor Kane mit dem deutschen Rekordmeister im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain, bei der WM scheiterte er mit England in der Runde der letzten Vier am späteren Vizeweltmeister Argentinien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.