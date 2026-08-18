Weltfußballer? „Er ist für mich DER Anwärter!“

„Das einzige Manko“

Matthäus verwies auf die Leistungen des englischen Sturm-Stars im Trikot des FC Bayern München. Kane habe mit den Bayern den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft gewonnen und über das gesamte Jahr hinweg „überragende Leistungen“ gezeigt. Er habe nicht eine einzige schwache Phase gehabt. „Dass er bei der Weltmeisterschaft und in der Champions League jeweils das Finale verpasst hat, ist das einzige Manko“, äußerte Matthäus.