Letzte Glasgow-Reise tat Kühbauer doppelt weh

Vor allem die Anfangsphase könnte der Knackpunkt im „Hexenkessel“ werden. Kühbauer rechnet mit aggressiven Schotten, die sofort das erste Tor wollen: „Sie wollen sicher viele Leute hinter sich bringen. Für uns wird es wichtig sein, dann nicht nur die Bälle wegzuschlagen. Wir müssen die ersten 15 Minuten unbedingt überstehen, doch ich bin überzeugt, das zu schaffen.“