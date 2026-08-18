Letzte Glasgow-Reise tat Kühbauer doppelt weh

1:3-Pleite bei den Rangers und ein Harnwegsinfekt: Die Erinnerungen an die Stadt Glasgow aus 2018 sind bei LASK-Erfolgscoach Didi Kühbauer negativ. Morgen soll gegen Celtic alles besser werden, auch wenn Kühbauer die „Hoops“ vor 60.000 Zuschauern in der leichten Favoritenrolle sieht.
60.000 Celtic-Fans, eine grün-weiße Wand und 90 Minuten, die über Millionen und Fußballträume entscheiden – das LASK-Match am Mittwoch in Glasgow (21 Uhr) wird ein ganz heißer Tanz! Das weiß auch Erfolgscoach Didi Kühbauer, der am Linz Airport vor dem Abflug sagt: „Leise wird es garantiert nicht werden. Tiefstapeln ist zwar eine Option, ich bin jedoch Realist und sehe ihre Möglichkeiten über unseren. Somit ist Celtic für mich der leichte Favorit.“
Vor allem die Anfangsphase könnte der Knackpunkt im „Hexenkessel“ werden. Kühbauer rechnet mit aggressiven Schotten, die sofort das erste Tor wollen: „Sie wollen sicher viele Leute hinter sich bringen. Für uns wird es wichtig sein, dann nicht nur die Bälle wegzuschlagen. Wir müssen die ersten 15 Minuten unbedingt überstehen, doch ich bin überzeugt, das zu schaffen.“
1996 traf Kühbauer auf Manchester United
Das Hinspiel des Champions-League-Play-offs ist nicht der erste Auftritt von Kühbauer in der Königklasse – mit Rapid spielte er in der Saison 1996/97 in der Gruppenphase sogar gegen Manchester United und Juventus. „Diese Gegner waren damals richtig gut und klar über uns zu stellen“, blickt Kühbauer zurück, der an Glasgow leider keine guten Erinnerungen hat.
Mit Rapid verlor er dort im Oktober 2018 gegen die Rangers mit 1:3 – schmerzvoll war dieser Tag aber aus einem anderen Grund: „Ich habe an diesem Tag eine Harnwegsentzündung gehabt und das hat noch mehr wehgetan als die Niederlage. Zum Glück haben wir sie dann in Wien mit 1:0 besiegt und sie haben durch die Röhre geschaut.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.