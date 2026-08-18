Mord in Deutschland nach 32 Jahren aufgeklärt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem damals 49 Jahre alten Mann vor, sie unter einem Vorwand auf der Festung in ein Zimmer gelockt zu haben. Dort soll er sie mit Handschellen gefesselt, sexuell missbraucht und mit neun Messerstichen in den Brustbereich getötet haben. Kurz nach der Tat fanden spielende Kinder die Leiche.