Panettiere sprach vor Tod über rätselhafte Lähmung

Zahlreiche Verletzungen

Dabei sei sie alles andere als wehleidig, schilderte die Schauspielerin damals. „Ich bin einmal von einem Zebra gefallen. Dabei wurden mir zwei Wirbel in den Hals gedrückt“, erklärte sie. Auch beim Eiskunstlauf sei sie „ständig hingefallen“. Und auch kleine Stunts während ihrer Schauspielkarriere blieben nicht ohne Folgen. Sie habe dabei „viele Muskelzerrungen“ davongetragen.