Panettiere sprach vor Tod über rätselhafte Lähmung

Hayden Panettieres Leben war geprägt von Höhen und Tiefen, sie litt an Wochenbettdepression und kämpfte gegen eine Alkoholsucht. Wenige Monate vor ihrem Tod sprach die Schauspielerin zudem über eine mysteriöse Krankheit, die sie zeitweise sogar unterhalb der Taille lähmte.
„Ich bin eines Tages aufgewacht und habe nichts als Kribbeln und Nadelstiche von der Taille abwärts gespürt“, schilderte Panettiere im Mai dem Magazin „Women‘s Health“.
Panettiere konnte Fuß nicht mehr anheben
Ein Schock! Denn plötzlich sei sie nicht mehr in der Lage gewesen, „die Zehen zu beugen“, auch ihren Fuß konnte sie nicht mehr anheben. Woher die Beschwerden kamen? Die Ärzte waren ratlos. „Niemand war in der Lage, mir eine richtige Antwort zu geben“, verriet die Serien-Beauty damals.
Im Interview mit „Women‘s Health“ sprach Hayden Panettiere vor wenigen Monaten noch über ihre mysteriöse Erkrankung:
Für Panettiere laut eigener Aussage der blanke Horror. „Ich saß da und dachte: Oh mein Gott, werde ich mein ganzes Leben lang gelähmt sein? Es ist das Schrecklichste, das mir jemals körperlich passiert ist.“
Zahlreiche Verletzungen
Dabei sei sie alles andere als wehleidig, schilderte die Schauspielerin damals. „Ich bin einmal von einem Zebra gefallen. Dabei wurden mir zwei Wirbel in den Hals gedrückt“, erklärte sie. Auch beim Eiskunstlauf sei sie „ständig hingefallen“. Und auch kleine Stunts während ihrer Schauspielkarriere blieben nicht ohne Folgen. Sie habe dabei „viele Muskelzerrungen“ davongetragen.
Ein Jahr lang war traten diese Lähmungserscheinungen auf. Was ihr geholfen habe? Barre-Work-outs, also Trainingseinheiten an der Ballettstange. Diese hätten schließlich dazu beigetragen, das Gefühl in ihrem Unterkörper zurückzuerlangen, erklärte Panettiere der „Women‘s Health“ wenige Monate vor ihrem Tod.
Krücken wegen „eingeklemmten Nervs“
Im März wurde Panettiere zudem mit Krücken am Flughafen von Los Angeles gesehen. Auf Nachfrage verriet die Schauspielerin damals, sie leide unter „einigen eingeklemmten Nerven im unteren Rückenbereich“, fügte aber hinzu, dass es ihr „schon wieder besser“ gehe, wie die „Daily Mail“ berichtete.
Nach Hayden Panettieres Tod meldete sich zudem Erick Orellana, Friseur der Schauspielerin, gegenüber der „Page Six“ zu Wort und verriet, dass die „Heroes“-Darstellerin damals unter „wirklich heftigen“ gesundheitlichen Problemen gelitten habe.
„Ich weiß, dass sie Anfang des Jahres starke Rückenschmerzen hatte“, schilderte Orellana, der mit Panettiere auch privat befreundet war. „Zeitweise konnte sie ihre Beine kaum noch bewegen“, fügte er hinzu.
Todesursache noch nicht bekannt
Hayden Panettiere starb am Sonntag im Alter von nur 36 Jahren, wenige Tage vor ihrem Geburtstag. Woran, das ist bislang ein Rätsel. Die Obduktion ergab vorerst kein eindeutiges Ergebnis, weitere Untersuchungen sollen Aufschluss geben. Verletzungen oder Traumata, die zum Tod geführt hätten können, wurden nicht festgestellt.
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