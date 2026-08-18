Einbrecher gesucht: Ein Jahr gratis Focaccia winkt

„Geht längst nicht mehr nur um den finanziellen Schaden“

Wer einen Hinweis liefert, der zur Verhaftung des Täters oder der Täter führt, bekommt ein Jahr lang gratis Focaccia. „Wir sind mittlerweile verzweifelt und fühlen uns im Stich gelassen. Es geht längst nicht mehr nur um den finanziellen Schaden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich nicht mehr sicher, wenn sie morgens den Betrieb aufsperren. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Bevölkerung. Jeder Hinweis, der zur Verhaftung des Täters führt, wird von uns mit einem Jahr gratis Focaccia belohnt“, so Brancato.