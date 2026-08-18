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Gastronom hat genug

Einbrecher gesucht: Ein Jahr gratis Focaccia winkt

Wien
18.08.2026 14:48
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Nach einer Serie von Einbrüchen und Diebstählen am Wiener Vorgartenmarkt hat ein Gastronom genug: Gaetano Brancato setzt eine ungewöhnliche Belohnung aus – ein Jahr lang gratis Focaccia!

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Die Geduld ist am Ende: Mehrfach sollen Betriebe der Gastronomiegruppe il Rione am Wiener Vorgartenmarkt innerhalb eines Jahres von Einbrüchen, Einbruchsversuchen und Diebstählen betroffen gewesen sein. Jetzt greift Geschäftsführer Gaetano Brancato – und das nicht zum ersten Mal – zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

„Geht längst nicht mehr nur um den finanziellen Schaden“
Wer einen Hinweis liefert, der zur Verhaftung des Täters oder der Täter führt, bekommt ein Jahr lang gratis Focaccia. „Wir sind mittlerweile verzweifelt und fühlen uns im Stich gelassen. Es geht längst nicht mehr nur um den finanziellen Schaden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich nicht mehr sicher, wenn sie morgens den Betrieb aufsperren. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Bevölkerung. Jeder Hinweis, der zur Verhaftung des Täters führt, wird von uns mit einem Jahr gratis Focaccia belohnt“, so Brancato.

Zitat Icon

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich nicht mehr sicher, wenn sie morgens den Betrieb aufsperren.

Geschäftsführer der Gastronomiegruppe il Rione Gaetano Brancato

Bild: Locanda il Rione

Laut il Rione sind auch andere Unternehmer rund um den Vorgartenmarkt mit Einbrüchen, Versuchen und Diebstählen konfrontiert. Neben gestohlenen Gegenständen und beschädigten Türen sorgen vor allem Reparaturen, Betriebsunterbrechungen und das wachsende Unsicherheitsgefühl für Ärger.

„So darf Unternehmertum nicht aussehen“
„Wir investieren täglich in unsere Unternehmen, schaffen Arbeitsplätze, zahlen Steuern und tragen zur Belebung des Grätzls bei. Statt uns auf unsere Gäste konzentrieren zu können, beschäftigen wir uns regelmäßig mit Einbrüchen, Sachbeschädigungen und Polizeianzeigen. So darf Unternehmertum in Wien nicht aussehen.“

Überwachungskameras konnten den Einbrecher aufnehmen.
Überwachungskameras konnten den Einbrecher aufnehmen.(Bild: Rione Gastro OG)
(Bild: Rione Gastro OG )

Die Gastronomiegruppe appelliert nun an die Bevölkerung: Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, soll sich an die Polizei oder direkt an il Rione wenden. Die Hinweise würden vertraulich behandelt.

„So kann und darf es nicht weitergehen“
Und Brancato findet deutliche Worte zur Situation: „Wir lieben unseren Beruf und investieren jeden Tag mit Leidenschaft in unsere Betriebe. Aber irgendwann ist eine Grenze erreicht. Niemand sollte morgens seinen Betrieb aufsperren und sich als Erstes fragen müssen, ob in der Nacht wieder eingebrochen wurde. So kann und darf es nicht weitergehen.“

Situation alles andere als neu
Für Brancato ist die Situation alles andere als neu. Die Einbrüche reichen bereits bis vergangenes Jahr zurück. Ein vermutlich Betrunkener hatte damals mitten in der Nacht zunächst versucht, die Tür zu öffnen, war dabei zu Boden gestürzt und kehrte wenig später zurück, um die Tür mit Tritten aufzubrechen. Ins Lokal gelangte der Unbekannte nicht, der Schaden an der Tür belief sich dennoch auf mehrere Tausend Euro.

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Schon damals startete Brancato eine ungewöhnliche Tätersuche und versprach demjenigen, dessen Hinweis zum Täter führt, ein Jahr gratis Pasta. Auch zwei weitere Lokale des Gastronomen waren bereits von Einbrüchen betroffen. Nun setzt er erneut auf die Hilfe der Bevölkerung – diesmal mit einem Jahr gratis Focaccia als Belohnung.

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