Taliban verbieten Handys für Beamte und Richter

Menschenrechtler warnen vor weiterer Informationseinschränkung

Menschenrechtler warnen, der Schritt schränke den Zugang zu Informationen weiter ein. Smartphones seien für viele Menschen in Afghanistan eines der wenigen Mittel, um sich zu informieren und zu bilden, Missstände zu dokumentieren oder privat zu kommunizieren. Die Anordnung sei ein weiterer Schritt der Taliban seit ihrer Rückkehr an die Macht im August 2021, die Kontrolle über das öffentliche Leben zu verschärfen.