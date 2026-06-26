„Nagelsmann haut sich mit seiner Art was zusammen“

Deutschland stand bereits vor dem letzten Vorrunden-Spiel gegen Ecuador als Gruppensieger fest, der vierfache unterliegt den Südamerikanern mit 2:. Trainer Julian Nagelsmann steht ohnehin seit einigen Wochen unter kritischer Beobachtung – „Krone“-WM-Experte Stefan Maierhofer versteht die Entscheidungen des 38-Jährigen nicht. Im „Krone“-WM-Studio sehen Sie außerdem alles zum vergangenen Spieltag sowie den Ausblick auf heute Abend bzw. Nacht.