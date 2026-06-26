Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlen und Fakten

Allergien: Frauen häufiger betroffen als Männer

Leben
26.06.2026 09:59
Tränende Augen, die Nase verstopft, das blühende Grün ist der erklärte Feind – 17 Prozent der ...
Tränende Augen, die Nase verstopft, das blühende Grün ist der erklärte Feind – 17 Prozent der Österreicher leiden unter einer Allergie.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rund siebzehn Prozent der Österreicher leiden an einer Allergie – das entspricht etwa 1,3 Millionen Menschen. Am häufigsten ist Heuschnupfen beziehungsweise eine Pollenallergie. Besonders betroffen sind Frauen zwischen 16 und 49 Jahren. 

0 Kommentare

Am wenigsten Allergien haben jüngere Männer (16 bis 49 Jahre) mit elf Prozent, unter den gleichaltrigen Frauen kämpfen 22 Prozent mit Unverträglichkeiten.

Zahlen und Fakten
Der IMAS*-Report in aller Kürze:
  • 46 Prozent gaben an, durch die Allergie in ihrem Alltag stark belastet zu sein, ein Viertel nannte kaum oder gar keine Belastung und bei 30 Prozent war diese mittel.
  • Der Familienalltag leidet bei 28 Prozent eher stark unter den Unverträglichkeiten, bei 42 Prozent kaum bis gar nicht und 29 Prozent sahen eine mittlere Belastung.
  • Die Hälfte der Allergiker hat es mit einer, ein Viertel mit zwei Überempfindlichkeiten zu tun. 13 Prozent haben mit drei, zwölf Prozent mit vier Allergien zu kämpfen.
Lesen Sie auch:
Allergien können wieder verschwinden.
Wiener Studie zeigt:
Allergien können zu jeder Zeit wieder verschwinden
16.06.2026
Krone Plus Logo
Mehr Pollenbelastung
Verdeckte Allergie-Turbos in Wiener Grünflächen
16.06.2026
  • Neben Heuschnupfen/Pollen (34 Prozent/rund 453.300 Menschen) machen den meisten Allergikern (19 Prozent) Tiere zu schaffen, bei je 15 Prozent sind es Insektenstiche oder die Sonne, 14 Prozent leiden unter Hausstaub/Hausmilben. 13 Prozent vertragen keine Laktose.
  • Zehn Prozent tolerieren keine Medikamente, je neun Prozent kein Histamin oder bestimmte Lebensmittel, sieben Prozent keinen Nickel. Je fünf Prozent müssen Fruktose bzw. Gluten meiden. Je vier Prozent leiden unter einer Kreuz-, Schimmelpilz- oder Weizenallergie. Eine berufsbedingte Allergie, Latex oder Nesselsucht machen jeweils drei Prozent der Befragten zu schaffen. Lediglich je zwei Prozent leiden unter einer Kontaktallergie, Galaktoseunverträglichkeit oder Zöliakie.
  • 40 Prozent der Allergiegeplagten vermeiden den Kontakt zum Auslöser, elf Prozent nehmen Tabletten, zehn Prozent behelfen sich mit Salben und Cremes, acht Prozent haben spezielle Medikamente und sieben Prozent setzen auf Sprays. 
  • Zwischen Stadt (18 Prozent) und Land (16) gibt es bei Allergiebelastungen nur einen kleinen Unterschied.

*Das Linzer IMAS-Institut hat 1030 Personen, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, in persönlichen Interviews befragt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Leben
26.06.2026 09:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Freitag
Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden!
Liebe im Schnelltest
Schauspieler Herbert Knaup im Paar-Wordrap
FOLGE VON DONNERSTAG
Sommerfigur in letzter Minute: So klappt es noch!
Kabarettist über ORF
Seidl: „Armin-Wolf-Witz wurde rausgeschnitten“
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Messi und seine Krieger stoppen das ÖFB-Team!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
131.146 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
118.667 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
113.456 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1293 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1160 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
992 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Leben
Zahlen und Fakten
Allergien: Frauen häufiger betroffen als Männer
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Wie wappnen Sie sich gegen die Gluthitze?
Krone Plus Logo
Echte Begegnungen
Weg vom Handy! So funktionieren Offline-Clubs
Krone Plus Logo
Welttag der Bürohunde
Nicht ohne mein Tier: Hälfte wechselt dafür Arbeit
Krone Plus Logo
Schlussmachen heute
Diese fünf banalen Gründe trennen auch Promi-Paare

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf