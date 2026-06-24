Brunner verteidigt Treffen mit Taliban-Delegation

Belgische Visa für Taliban-Vertreter

Die Vergabe von belgischen Visa an fünf afghanische Vertreter der radikalislamischen Taliban hatte bereits am Donnerstag für deutliche Kritik gesorgt, auch aus Österreich. Der SPÖ-Delegationsleiter im Europarlament, Andreas Schieder, hält die Gespräche mit den Taliban für einen Fehler. Auch die deutschen Grünen und Amnesty International zeigten sich kritisch. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) dagegen hält die Gespräche „für gut und für sinnvoll“. Für konkrete Abschiebungen seien die aber EU-Mitgliedstaaten zuständig, betonte ein EU-Kommissionssprecher am Dienstag.