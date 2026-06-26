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Noch kein Ländle-Crack

Ein weiterer Jungadler landet bei den Pioneers

Eishockey
26.06.2026 10:39
Dominik Prodinger wechselt von der Drau an die Ill.
Dominik Prodinger wechselt von der Drau an die Ill.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Mittlerweile kann man die Uhr fast schon nach der Bekanntgabe der Neuverpflichtungen der Pioneers stellen. Stets um 10 Uhr Vormittag verraten die Feldkircher, wer in der kommenden Saison neu dabei sein wird. Nachdem am Donnerstag zwei kanadische Defender präsentiert wurden, war es am Freitag ein junger österreichischer Stürmer.

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Die Strategie der Pioneers Vorarlberg für die kommende ICE Hockey League-Saison ist klar: Alle zehn Legionärsplätze belegen und den Rest des Kaders mit jungen Österreichern auffüllen. Nach Torhüter Leon Sommer – ein Oberösterreicher, der zuletzt in Kanada gespielt hat – und Oliver Lam, der vom KAC geholt wurde, wurde nun ein dritter Austro-Crack präsentiert.

74 Einsätze in der ICE Hockey League
Dominik Prodinger hat trotz seiner erst 21 Jahre bereits 74 Spiele in der ICE Hockey League für den Villacher SV absolviert. Vergangene Saison war er zeitweise auch an Eislöwen aus Zell am See verliehen, absolvierte für sie 29 Partien in der Alps Hockey League und machte dabei drei Tore und zwei Assists.

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Noch kein Vorarlberger für die Pioneers
Mit dem Engagement Prodingers nimmt der Pioneers-Kader weiter Formen an. Was bislang im Roster der Feldkircher fehlt, sind Spieler aus dem Ländle. Ob und wann der erste Vorarlberger für die neue Saison präsentiert wird, ist noch offen.

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