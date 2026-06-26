Ein weiterer Jungadler landet bei den Pioneers

Mittlerweile kann man die Uhr fast schon nach der Bekanntgabe der Neuverpflichtungen der Pioneers stellen. Stets um 10 Uhr Vormittag verraten die Feldkircher, wer in der kommenden Saison neu dabei sein wird. Nachdem am Donnerstag zwei kanadische Defender präsentiert wurden, war es am Freitag ein junger österreichischer Stürmer.