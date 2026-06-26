Tschechien-Stürmer tritt aus Nationalteam zurück

Enttäuschende WM

Tschechien enttäuschte bei der WM – schied mit nur einem Punkt in drei Spielen sang- und klanglos hinter Mexiko, Südafrika und Südkorea als Gruppenletzter aus. „Ich habe das Gefühl, dass der tschechische Fußball noch viel mehr zu bieten hat, als er in den letzten Jahren gezeigt hat. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken und einige Dinge ändern, die auf Dauer nicht funktioniert haben,“ ließ der Leverkusen-Stürmer auch andeuten, dass in dieser Gruppe durchaus mehr möglich gewesen wäre.