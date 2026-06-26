Tschechien-Stürmer tritt aus Nationalteam zurück

Nächster Rückschlag in einem bitteren Fußballsommer der Tschechen. Nach dem frühzeitigen WM-Aus gab nun auch Starstürmer Patrik Schick seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt.
Diese Entscheidung sei allerdings nicht impulsiv getroffen worden, wie der 30-jährige auf Instagram mitteilte. „Ich trage diese Idee schon länger mit mir herum und habe lange und intensiv darüber nachgedacht“, erklärte Schick in seinem Abschiedspost. „Es war eine Reise voller Emotionen, Freude, Enttäuschungen, Siege und schwieriger Momente.“ In 56 Pflichtspielen für die Tschechen schoss er 26 Tore.
Enttäuschende WM
Tschechien enttäuschte bei der WM – schied mit nur einem Punkt in drei Spielen sang- und klanglos hinter Mexiko, Südafrika und Südkorea als Gruppenletzter aus. „Ich habe das Gefühl, dass der tschechische Fußball noch viel mehr zu bieten hat, als er in den letzten Jahren gezeigt hat. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken und einige Dinge ändern, die auf Dauer nicht funktioniert haben,“ ließ der Leverkusen-Stürmer auch andeuten, dass in dieser Gruppe durchaus mehr möglich gewesen wäre.
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