„Machen die Bewerbe, weil wir Vogel haben“

Der TriZell in Zell am See ist für die Veranstalter mehr als nur ein Triathlon-Bewerb. Die Organisatoren stecken ihr ganzes Herzblut in das Event. „Weil wir alle sportbegeistert sind und einen Triathlon-Vogel haben“, lacht Werner Dannhauser, der mit seinen Kollegen vom Triathlon-Verein Zell am See den TriZell mit einem Aquathlon am Samstag, einem Sprint sowie einem Rennen über die Olympische Distanz am Sonntag organisiert. Knapp 600 Athleten werden gesamt erwartet.