WM LIVE: Kap Verde gegen Saudi-Arabien ab 2 Uhr

Kap Verde (2 Punkte) und Saudi-Arabien (1) kämpfen im direkten Duell von Gruppe H um den Einzug in die K.o.-Runde. Kap Verde, erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei, hat mit einem torlosen Remis gegen Spanien und einem 2:2 gegen Uruguay überrascht und nun die Sensation vor Augen. „Wir sind hier, um zu versuchen, einen neuen Traum zu verwirklichen – nämlich uns für die nächste Runde zu qualifizieren. Ich denke, es ist legitim, so zu denken“, betonte Coach Bubista. Möglich ist sogar Platz zwei in der Gruppe und damit ein Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien. „Wir wollen Geschichte schreiben“, sagte Bubista.