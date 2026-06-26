Urlaub fällt ins Wasser: EM in trockenen Tüchern!

In rund zwei Monaten steigen in Birmingham die europäischen Titelkämpfe der Leichtathleten. Während 800-Meter-Spezialistin Caroline Bredlinger ihre EM-Form bestätigte, kann nun auch Hürden-Ass Niklas Strohmayer-Dangl die Koffer für den Event packen.
„Urlaub geht sich keiner aus“, seufzt Caroline Bredlinger. Die 800-Meter-Spezialistin vom Laufteam Burgenland hat derzeit aber genug andere Gründe zur Freude. Nach dem starken Auftritt im tschechischen Ostrava mit 1:59,36 Minuten – der drittbesten zeit ihrer Karriere – sorgte sie letztes Wochenende bei der 10. Auflage der Track Night Vienna in 1:59,64 Minuten für den einzigen österreichischen Sieg in einem internationalen Bewerb.
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