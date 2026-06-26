Urlaub fällt ins Wasser: EM in trockenen Tüchern!

„Urlaub geht sich keiner aus“, seufzt Caroline Bredlinger. Die 800-Meter-Spezialistin vom Laufteam Burgenland hat derzeit aber genug andere Gründe zur Freude. Nach dem starken Auftritt im tschechischen Ostrava mit 1:59,36 Minuten – der drittbesten zeit ihrer Karriere – sorgte sie letztes Wochenende bei der 10. Auflage der Track Night Vienna in 1:59,64 Minuten für den einzigen österreichischen Sieg in einem internationalen Bewerb.