Hitziges Tauziehen um das heimische Schnitzel

Stufenplan für Kennzeichnung von Fleisch, Milch und Eiern

Und dann ist da noch Bauernbund-Präsident Georg Strasser, der den Hauptpunkt – einen Stufenplan ankündigt. Schrittweise soll ein System eingeführt werden, das Fleisch, Milch und Eier nach dem Modell „AT, EU oder Non-EU“ auch in der Gastronomie kennzeichnet. Klingt nach einem wichtigen Fortschritt – doch auch hier bleibt ein schaler Nachgeschmack: Warum braucht es erst einen mehrstufigen Plan, wenn der politische und gesellschaftliche Wille längst klar ist?