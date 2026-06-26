Italienischer Charme trifft steirischen Volksrock

„Familie gibt mir Kraft, um meinen Beruf auszuüben“

Bei der Sommer-Musi war der Künstler zum ersten Mal in Kärnten: „Die Landschaft ist wunderschön, aber auch die Kulinarik genieße ich. Ich habe supernette Menschen kennengelernt – es ist eine wirkliche Familie.“ Und Familie bedeutet für den Sänger alles: „Es sind die Menschen, die mich am Ende des Tages erden, die mir Halt geben und mir die Kraft schenken, meinen Beruf weiterhin auszuüben. Im August besuche ich meine Familie in Italien.“