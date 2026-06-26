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Pietro Basile

Italienischer Charme trifft steirischen Volksrock

Kärnten
26.06.2026 10:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Pietro Basile hat sich für seinen neuen Song „Una canzone per te“ mit Andreas Gabalier zusammengetan. Die „Krone“ traf den Sänger zum Gespräch.

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„,Una canzone per te‘ ist DER Sommersong“, strahlt Pietro Basile. Der sympathische Italo-Deutsche veröffentlicht heute seinen neuesten Hit, den er gemeinsam mit Andreas Gabalier aufgenommen hat.

Nach Kollaborationen mit den Draufgängern oder Sarah Engels hat er sich nun mit dem steirischen Volks Rock’n’Roller zusammengetan, um seinen Fans den nächsten musikalischen Streich zu präsentieren.

„Ist das wirklich Andreas Gabalier?“
„Andreas hat mir ein Video geschickt, in dem er meinen Song ,Gianna‘ mit der Gitarre gespielt hat, und mich anschließend auf Italienisch gefragt: ,Willst du einen Song mit mir singen?‘ Zuerst habe ich mir gedacht: ,Ist das wirklich Andreas Gabalier?‘ Dann hab’ ich sofort Ja gesagt.“, erzählt Pietro Basile.

Basile genoss die Kärntner Landschaft.
Basile genoss die Kärntner Landschaft.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Mit Gabalier veröffentlicht er heute seinen Song: „Una canzone per te“.
Mit Gabalier veröffentlicht er heute seinen Song: „Una canzone per te“.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Die „Krone“ sprach mit dem Sänger bei der Sommer-Musi.
Die „Krone“ sprach mit dem Sänger bei der Sommer-Musi.(Bild: Jana Kruse)

Doch wie sieht es mit den Italienischkenntnissen des Steirers aus? „Er spricht richtig gut und hat einen sehr sympathischen steirischen Akzent. Die ein oder anderen Fans werden wahrscheinlich ,I sing a Liad für di‘ heraushören – es ist quasi ein Remake und klingt doch ein bisschen anders.“

„Familie gibt mir Kraft, um meinen Beruf auszuüben“
Bei der Sommer-Musi war der Künstler zum ersten Mal in Kärnten: „Die Landschaft ist wunderschön, aber auch die Kulinarik genieße ich. Ich habe supernette Menschen kennengelernt – es ist eine wirkliche Familie.“ Und Familie bedeutet für den Sänger alles: „Es sind die Menschen, die mich am Ende des Tages erden, die mir Halt geben und mir die Kraft schenken, meinen Beruf weiterhin auszuüben. Im August besuche ich meine Familie in Italien.“

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Im Spätsommer veröffentlicht Basile sein nächstes Album: „Ich hab’ an vielen Songwriter-Camps mit tollen Künstlern teilgenommen und Songs produziert. Da werden wieder ein paar Knaller dabei sein.“ 

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