Prinzessin Alexia feiert ihren 21. Geburtstag

Wie feiert die niederländische Königsfamilie?

Wie genau Prinzessin Alexia ihren 21. Geburtstag verbringt, behält der Palast wie gewohnt privat. Es wird jedoch erwartet, dass sie den Tag im Kreis der Familie – mit ihren Eltern und den Schwestern Amalia und Ariane (19) – sowie engen Freunden im Palast Huis ten Bosch in Den Haag verbringt.