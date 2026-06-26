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Prinzessin Alexia feiert ihren 21. Geburtstag

Royals
26.06.2026 09:46
Prinzessin Alexia der Niederlande ist 21 geworden! Sie studiert in London und ist die zweite in ...
Prinzessin Alexia der Niederlande ist 21 geworden! Sie studiert in London und ist die zweite in der niederländischen Thronfolge.(Bild: APA/Mischa Schoemaker/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Großer Tag für die niederländische Königsfamilie: Prinzessin Alexia der Niederlande feiert heute ihren 21. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag überraschte das Königshaus die Fans bereits am frühen Morgen mit einem besonderen Glückwunsch und einem neuen Foto der Prinzessin.

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Pünktlich zum Geburtstag gab es für die mittlere Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) herzliche Glückwünsche aus dem Palast. Über die offiziellen Social-Media-Kanäle des niederländischen Königshauses („Koninklijk Huis“) wurde ein neues Porträt von Prinzessin Alexia geteilt.

„Prinzessin Alexia feiert heute ihren 21. Geburtstag“, heißt es in der schlichten, aber liebevollen Caption.

Die Fans der Royals reagierten begeistert: Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich Tausende Glückwünsche und Likes unter dem Beitrag, die die Stilsicherheit und das sympathische Auftreten der jungen Prinzessin loben.

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Die modebewusste Nummer 2 der Thronfolge
Hinter ihrer älteren Schwester, Kronprinzessin Amalia (22), steht Alexia an zweiter Stelle der niederländischen Thronfolge. Sie gilt seit Jahren als der „Wirbelwind“ der Familie und fällt besonders durch ihr großes Interesse an Mode und ihre selbstbewusste Ausstrahlung bei offiziellen Terminen auf.

Nach ihrem Schulabschluss am prestigeträchtigen UWC Atlantic College in Wales und einem anschließenden Gap Year hat sich Alexia im vergangenen Jahr ganz auf ihre Zukunft und ihr Studium konzentriert.

Prinzessin Alexia mit ihrer jüngeren Schwester Prinzessin Ariane (links)
Prinzessin Alexia mit ihrer jüngeren Schwester Prinzessin Ariane (links)(Bild: AFP/PATRICK VAN EMST)

Wie feiert die niederländische Königsfamilie?
Wie genau Prinzessin Alexia ihren 21. Geburtstag verbringt, behält der Palast wie gewohnt privat. Es wird jedoch erwartet, dass sie den Tag im Kreis der Familie – mit ihren Eltern und den Schwestern Amalia und Ariane (19) – sowie engen Freunden im Palast Huis ten Bosch in Den Haag verbringt.

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