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In Leopoldsdorf

Agrana verkauft Areal an Schweizer Unternehmen

Niederösterreich
26.06.2026 10:00
Das Zuckerwerk der Agrana in Leopoldsdorf wurde vor etwas mehr als einem Jahr geschlossen. Nun ...
Das Zuckerwerk der Agrana in Leopoldsdorf wurde vor etwas mehr als einem Jahr geschlossen. Nun siedeln sich auf dem Areal zukunftsträchtige Firmen an.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Nach dem Ende der Zuckerproduktion vor einem Jahr in Leopoldsdorf (NÖ) herrschte Verunsicherung. Nun kauft ein Schweizer Unternehmen 50 Hektar des weitläufigen Areals. Der Vertrag ist bereits unterzeichnet...

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Agrana-Vertreter und das Schweizer Unternehmen PCS Holding von Peter Spuhler haben in Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Vertrag über den Verkauf von Teilen des Geländes der ehemaligen Zuckerfabrik Leopoldsdorf im Marchfeld unterzeichnet.

Mit dem Erwerb des rund 50 Hektar großen Areals sichert sich die PCS Holding einen attraktiven Industriestandort mit langfristigen Perspektiven. Ein Teil des Grundstücks ist bereits an den Schienenfahrzeughersteller Stadler verpachtet, der dort seit März 2026 eine neue errichtete Werkhalle für die Inbetriebsetzung, Zulassung und den Service moderner Schienenfahrzeuge betreibt. Konkret werden an diesem Standort unter anderem die Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn gewartet sowie die Doppelstockzüge für die ÖBB auf Typentests vorbereitet.

Vertragsunterzeichnung in Wien. Mit dabei: Agrana-Aufsichtsratspräsident Erwin Hameseder.
Vertragsunterzeichnung in Wien. Mit dabei: Agrana-Aufsichtsratspräsident Erwin Hameseder.(Bild: Martin A. Jöchl)

Agrana plant, den Standort Leopoldsdorf weiterhin als Zucker-Logistikhub zu nutzen. Stephan Büttner von Agrana: „Wir freuen uns über den erfolgreichen Verkauf des Areals und über die PCS Holding als unseren zukünftigen Nachbarn. Die damit verbundene Perspektive für den Standort Leopoldsdorf ist positiv.“

Anschluss ans Bahnnetz inklusive

Beim Verkauf seien vor allem die Frage, wie das Gelände künftig wirtschaftlich sinnvoll genutzt und damit ein nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung der Region geleistet werden kann, im Fordergrund gestanden. „Umso mehr begrüßen wir, dass wir mit Peter Spuhler einen Eigentümer gefunden haben, der diese Zielsetzung teilt. Der Standort bietet dabei hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft: Neben seiner strategisch günstigen Lage verfügt das Areal über einen direkten Anschluss an das Bahnnetz, was auch erhebliche logistische Vorteile schafft“, so Büttner.

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Der Schweizer Unternehmer Peter Spuhler erklärt: „Österreich ist für uns ein wichtiger Markt. Deshalb bauen wir unsere Präsenz gezielt aus und haben bereits mit einer neuen Werkhalle für Stadler die Kapazitäten für die Inbetriebsetzung, Zulassung und den Service moderner Schienenfahrzeuge in Österreich geschaffen.“ Die nun gefundene Lösung ist eine strategische Weiterentwicklung.

„Zuversicht und eine Zukunftsperspektive“
Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine erfreuliche Entscheidung: „Vor etwas mehr als einem Jahr war die Verunsicherung in der Region nach dem Ende der Zuckerproduktion groß. Heute sehen wir, wie aus dieser Verunsicherung Schritt für Schritt neue Zuversicht und Zukunftsperspektiven entstehen. Mit der PCS Holding investiert ein international erfolgreicher Unternehmer in Leopoldsdorf und setzt damit ein starkes Zeichen für das Marchfeld und für Niederösterreich.“ 

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