Agrana verkauft Areal an Schweizer Unternehmen

Anschluss ans Bahnnetz inklusive

Beim Verkauf seien vor allem die Frage, wie das Gelände künftig wirtschaftlich sinnvoll genutzt und damit ein nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung der Region geleistet werden kann, im Fordergrund gestanden. „Umso mehr begrüßen wir, dass wir mit Peter Spuhler einen Eigentümer gefunden haben, der diese Zielsetzung teilt. Der Standort bietet dabei hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft: Neben seiner strategisch günstigen Lage verfügt das Areal über einen direkten Anschluss an das Bahnnetz, was auch erhebliche logistische Vorteile schafft“, so Büttner.