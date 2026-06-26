WM LIVE: Uruguay gegen Spanien ab 2 Uhr LIVE

Nach dem 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien möchte der Europameister im Flowzustand in die K.o.-Phase wechseln. Trainer Luis de la Fuente hatte bereits angekündigt, dass Jungstar Lamine Yamal nun fit für 90 Minuten sei. Auch Nico Williams wird in der Startelf erwartet. Spanien trachtet nach dem Gruppensieg, um ein Duell mit Weltmeister Argentinien in der Zwischenrunde zu vermeiden. „Sie werden ‘all in‘ gehen, so wie wir es an ihrer Stelle tun würden“, warnte Abwehrmann Aymeric Laporte vor den bisher wenig überzeugenden „Urus“, er versprach: „Wir wollen die Gruppe als Erster abschließen, es liegt an uns. Auch wir werden ‘all in‘ gehen.“ Als Poolsieger könnte es zum Duell mit dem ÖFB-Team kommen, falls dieses Rang zwei in der Gruppe belegt.