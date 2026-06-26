Weihnachtsmarkt-Terror
Todesfahrt in Magdeburg: Lebenslang für Attentäter
Von krone.at
Eineinhalb Jahre nach seiner Todesfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in der deutschen Stadt Magdeburg ist gegen den Attentäter das Urteil gefallen: Taleb A. muss lebenslang ins Gefängnis.
Der saudi-arabische Staatsbürger wurde vom Landgericht Magdeburg wegen Mordes verurteilt. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest und verhängte daher die Höchststrafe.
Außerdem ordnete das Gericht den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an – diese wird am Ende der regulären Haft gerichtlich geprüft.
Raste durch die Menge
Bei dem Anschlag am 20. Dezember 2024 wurden sechs Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt, als Talib A. mit einem mehr als zwei Tonnen schweren und 340 PS starken Mietwagen mit bis zu 48 km/h durch die Menge raste.
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