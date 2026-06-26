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Weihnachtsmarkt-Terror

Todesfahrt in Magdeburg: Lebenslang für Attentäter

Deutschland
26.06.2026 09:59
Der Angeklagte wurde per Hubschrauber zum Gericht gebracht.
Der Angeklagte wurde per Hubschrauber zum Gericht gebracht.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eineinhalb Jahre nach seiner Todesfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in der deutschen Stadt Magdeburg ist gegen den Attentäter das Urteil gefallen: Taleb A. muss lebenslang ins Gefängnis.

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Der saudi-arabische Staatsbürger wurde vom Landgericht Magdeburg wegen Mordes verurteilt. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest und verhängte daher die Höchststrafe.

Außerdem ordnete das Gericht den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an – diese wird am Ende der regulären Haft gerichtlich geprüft.

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