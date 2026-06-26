Microsoft verlängert den Support für Windows 10 um ein weiteres Jahr. Bis zum 12. Oktober 2027 wird das Betriebssystem damit auch weiterhin mit Sicherheitsupdates versorgt, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.
„Das gibt unseren Kunden mehr Zeit und Flexibilität, den für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten PC zu finden, und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie weiterhin abgesichert sind“, erklärte ein Unternehmenssprecher.
Eigentlich sollte der Support für Windows 10 schon im vergangenen Oktober enden, auf Druck von Verbraucherschützern kündigte Microsoft dann an, dass die wichtigsten Sicherheitsupdates für Windows 10 doch noch ein Jahr kostenlos verfügbar sein werden.
Schätzungen zufolge nutzten im vergangenen Sommer noch 650 Millionen Menschen weltweit Windows 10 – laut US-Forschungsgruppe PIRG sind 400 Millionen Computer ungeeignet für die Folgeversion Windows 11.
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