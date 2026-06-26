Hitze-Hysterie? Faktencheck räumt mit Mythen auf

Darum wurden Wetterkarten verändert

Besonders häufig wird behauptet, Temperaturen um 30 bis 32 Grad seien früher gelb oder grün dargestellt worden und würden heute absichtlich rot eingefärbt. Der Faktencheck verweist darauf, dass ein oft als Beweis verbreitetes Video mit hoher Wahrscheinlichkeit mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Darauf deuten unter anderem fehlende Senderkennzeichnungen und eine generisch wirkende Studiooptik hin. Eine hundertprozentige Sicherheit sei bei KI-Analysen zwar nicht möglich, mehrere Hinweise sprächen jedoch für eine künstliche Erstellung.