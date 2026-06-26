Kommt die Revolution der Sitzposition im Hypercar?

McLaren P1 in der Vita

Dass hinter dem Projekt dennoch mehr steckt als eine spektakuläre Idee, zeigt der Aufbau des Teams. Mit Paul Arkesden holte sich Sanrivatti einen Ingenieur an Bord, der unter anderem am McLaren P1 gearbeitet hat und später Entwicklungschef bei Singer Vehicle Design war. Außerdem unterstützt Geoff Dowding, früher in Führungspositionen bei Lotus, Bentley und Harley-Davidson tätig, das Unternehmen beim Markenaufbau.