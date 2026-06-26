Erstmals Sterbehilfe für Kind unter zwölf Jahren

Ausschuss überprüft nun den Sterbehilfefall

Damit Sterbehilfe überhaupt in Erwägung gezogen werden kann, muss eine Reihe strenger Kriterien erfüllt werden. Das Kind muss an einer unheilbaren Krankheit leiden und unerträglichem Leiden ausgesetzt sein. Eine Hoffnung auf Genesung besteht ebenso wenig wie auch Chancen auf eine alternative Linderung der Qualen. Beide Elternteile müssen zustimmen. Der behandelnde Arzt muss einen weiteren unabhängigen Mediziner hinzuziehen und sich mit diesem beraten. Dieser muss die Diagnose bestätigen. In die Beratungen muss auch das Kind – so weit es möglich ist – einbezogen werden. Sollte es sich gegen Sterbehilfe wehren, darf die Sterbehilfe nicht durchgeführt werden.