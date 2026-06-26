Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fall in Niederlande

Erstmals Sterbehilfe für Kind unter zwölf Jahren

Ausland
26.06.2026 09:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hasselblad H5D – stock.adobe.com)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

In den Niederlanden hat erstmals ein schwer krankes Kind unter zwölf Jahren Sterbehilfe erhalten. Das ist erst seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2024 erlaubt.

0 Kommentare

Das niederländische Gesundheitsministerium hat vor Kurzem den Sterbehilfefall eines Kindes unter zwölf Jahren bestätigt. Weder das genaue Alter, Geschlecht noch die Diagnose wurden öffentlich gemacht. Ende 2025 verabreichte ein Arzt dem unheilbar kranken Kind eine Giftspritze und erlöste es von seinem Leid.

Gesetzeslücke geschlossen
Mit der Gesetzesreform vor zwei Jahren war eine Gesetzeslücke geschlossen worden, denn zuvor war aktive Sterbehilfe lediglich bei Personen über zwölf Jahren und Neugeborenen bis zum Alter von einem Jahr gestattet.

Ausschuss überprüft nun den Sterbehilfefall
Damit Sterbehilfe überhaupt in Erwägung gezogen werden kann, muss eine Reihe strenger Kriterien erfüllt werden. Das Kind muss an einer unheilbaren Krankheit leiden und unerträglichem Leiden ausgesetzt sein. Eine Hoffnung auf Genesung besteht ebenso wenig wie auch Chancen auf eine alternative Linderung der Qualen. Beide Elternteile müssen zustimmen. Der behandelnde Arzt muss einen weiteren unabhängigen Mediziner hinzuziehen und sich mit diesem beraten. Dieser muss die Diagnose bestätigen. In die Beratungen muss auch das Kind – so weit es möglich ist – einbezogen werden. Sollte es sich gegen Sterbehilfe wehren, darf die Sterbehilfe nicht durchgeführt werden.

Lesen Sie auch:
Marcels Rollstuhl in seinem Zimmer, in dem er in Anwesenheit von zwei Ärzten auch sterben wird.
Martyrium nach Unfall
13 Jahre Kampf: Marcel sieht nur noch eine Option
31.05.2026
Wollte „endlich gehen“
Missbrauchsopfer Noelia Castillo durfte sterben
27.03.2026
Krone Plus Logo
Prozess mit Tücken
Sterbehilfe: So weit darf man in Österreich gehen
17.11.2025

Ob all die vorgeschriebenen Auflagen erfüllt worden sind, untersucht nun ein Ausschuss. Im Zuge der Überprüfung entscheidet sich, ob gegen die beiden Ärzte nicht doch Anklage wegen unrechtmäßiger Tötung erhoben wird.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
26.06.2026 09:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf